竹書房は、『竹コミ！』で連載中の『貴女へささげるサディスティック』第1巻(漫画：ななつ藤)を2025年11月17日(月)に発売した、【あらすじ】教師の柴崎は生徒思いでみんなに慕われる人気者。ある日、不登校の生徒・真園がイジメに遭っているのを見つけて、彼女を助けようと決心する。真園の家を訪ねて話を聞く柴崎だったが、彼女から返ってきた言葉は想像とは全く違ったもので──？【見どころ】不登校の生徒・真園にはある特殊な