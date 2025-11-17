18日のキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する日本代表の森保一監督が17日、試合会場の国立競技場で公式会見を行った。以下、森保一監督の会見要旨●森保一監督「明日のボリビア戦もホームである日本で、国立競技場で試合をさせていただくのでまずは勝ってサポーターの皆さん、応援してくださっているすべての方々に喜んでいただける結果を、勝利をお届けできるように今日の準備、明日の試合もベストを尽くして戦いた