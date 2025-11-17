元フランス代表のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏が、26年北中米W杯後に同国代表の監督に就任することが確実視されているようだ。スペイン『アス』が伝えた。1972年6月23日生まれのジダン氏は、98年に母国で開催されたW杯制覇に大きく貢献するなど、フランス代表として108試合31得点を記録。現役引退後、15-16シーズン途中からレアル・マドリーを率いると、欧州CL3連覇に導くなど多くのタイトルをクラブにもたらした。