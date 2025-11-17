竹書房は、日露戦争下の狂気の軍事実験を描く歴史医療サスペンス『蘇生実験者零號』第1巻(漫画：ナガイザワモトキ、原作：丹波良玄)を2025年11月17日(月)に発売した。【あらすじ】時は明治、軍病院の医師である三船朱と蒼の兄弟は、死者を蘇らせる「蘇生術」の実験に着手していた。動物実験が成功し、いよいよ人体の実験へと移るさなか、三船兄弟は刺客団に襲われ、弟の蒼が絶命してしまう！被験者が急遽、蒼に変更となり、朱が