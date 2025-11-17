【ニューデリー共同】インドメディアは17日、サウジアラビアを訪問中のインド人巡礼者ら46人が乗ったバスが石油を積んだタンクローリーと衝突して炎上し、45人が死亡したと伝えた。残る1人も重体という。事故の発生日は不明。バスはイスラム教の聖地メッカからメディナへ向かっていた。インドのモディ首相はX（旧ツイッター）に「深く心を痛めている」と投稿し、遺族に哀悼の意を示した。