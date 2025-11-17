温かさが求められる秋冬コーデ。ですが厚手のセーターは重く感じたり、着膨れが気になったり……。そんな、厚手の服に苦手意識のある人におすすめのアイテムを【しまむら】で発見！ サラッと軽やかに着られそうな薄手なのに、1枚で着映える存在感も魅力。今回は、セーターをリアルバイしたインフルエンサー@miu___wearさんの着こなしとあわせてご紹介します。着回しのヒントもあわせてチェッ