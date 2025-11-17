顔の中央に突き出した、いわゆる「鼻」の部分は、構造的には外鼻と呼ばれます。外鼻には、軟骨の骨組みがあり、下部には鼻の穴といわれる左右一対の外鼻孔があります。鼻の穴の中を鼻腔といい、鼻中隔によって左右に分かれていますが、奥の方では仕切りがなくなり、1つの空間となって咽頭につながっています。それでは、鼻の内部の構造はどうなっているのでしょうか。鼻腔の外壁は、3つの小さな突起である上・中・下鼻甲介によって