在中華人民共和国日本国大使館は、日中関係を巡る報道などを踏まえて、邦人に対して安全対策を改めて周知した。外出の際には不審者の接近等、周囲の状況にくれぐれも留意し、複数人で行動するなど可能な限りの安全確保に努めてください。特にお子様連れの場合には十分に対策をとるように求めた。とりわけ、現地の習慣を尊重し、現地の方と接する際には言動や態度に注意することや、周囲の状況に注意を払い、大勢の人が集まる広場や