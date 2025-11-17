岐阜県警海津署は17日、岐阜県と三重県にまたがる多度山（403メートル）で愛知県あま市、無職一芝美知子さん（76）が死亡したと発表した。登山中に滑落したとみて調べている。署によると同日午後1時半ごろ、山頂から北西約700メートルの山中で、捜索していた愛知県警の警察官が発見した。一芝さんは16日早朝に出発し、夜になっても帰宅しないことを心配した家族が愛知県警に行方不明届を出していた。