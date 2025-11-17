女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王者・ＣＨＩＡＫＩ＆松井珠紗が１７日、ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者のビクトリア弓月＆山岡聖怜を撃破し、初防衛に成功した。先月２６日の両国大会で同王座を獲得した極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩと松井は、この日のＶ１戦（東京・後楽園ホール）で２０２３年１１月デビューの弓月＆今年１月にデビューした聖怜のルーキータッグを