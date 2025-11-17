福岡市・天神のベスト電器福岡本店が入るビルで営業している老舗そば店「みすゞ庵」が、12月20日で閉店することが分かった。1952年の創業以来、地域住民や天神で働く会社員に親しまれてきたが、73年の歴史に幕を下ろす。