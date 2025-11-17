いつだってスマホを手放さない夫…。こっちは家事に育児に忙しいんですけど!?記憶をたどれば、出産のときから同じ様子。これは荒れる気しかしません。そしてこの夫はどうやって反省する…？＞＞【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部)