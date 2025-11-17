女優の倍賞千恵子（84）が、17日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、映画「男はつらいよ」シリーズで長年、共演した故・渥美清さんの晩年について語った。「男はつらいよ」はテレビドラマを経て、69年に第1作が公開。渥美さんは“フーテンの寅”ことテキ屋の車寅次郎を、倍賞は腹違いの妹さくらを、それぞれ演じた。山田洋次監督の代表作で、昭和