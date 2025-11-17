【モスクワ共同】ロシア当局は17日までに「ロシア反戦委員会」のメンバーであるカシヤノフ元首相や、独立系メディア「ノーバヤ・ガゼータ欧州」のマルチノフ編集長を「テロリスト」や「過激派」に認定した。更新された過激派などのリストをロシア通信などが報じた。過激派などに認定された人物については、銀行が資金を凍結し、サービスも停止。過激派のサイトを検索した人物に罰金を科す法律も9月に発効した。両氏は現在はロ