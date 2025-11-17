【ニューヨーク共同】週明け17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比33銭円安ドル高の1ドル＝154円80〜90銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1586〜96ドル、179円46〜56銭。目立った取引材料が乏しく、値動きは限られた。