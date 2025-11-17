子どもにいつからスマホを持たせるべきか考えたことはありますか？ 筆者の友人は、キッズスマホを小学生になったときに子どもに持たせていました。しかし、小学3年生になったときにビックリする言葉が子どもの口から出てきたのです。 ある日、小学生の娘から聞かれたこと 我が子のこととなると感情的になりそうなものですが、穏やかに話されていて「すごいなあ」と感動しました。しかし、今は「スマホの所有」が、からか