アンソニー・ジョシュアと対戦ボクシングの元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）が12月19日（日本時間12月20日）、お騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）と米フロリダ州マイアミで同級8回戦を行う。日本時間17日、興行を配信する米動画配信大手の「Netflix」が発表。米スポーツ専門局「ESPN」は、エキシビションではなく公式戦として行われると報じている。ポールは当初、今月14日