元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が１７日、インスタグラムのストーリーズを更新。３年間で約３０キロを減量したと明かした。朝青龍は２０２２年に１４２キロの体でダンスをしている様子や、１５０キロとなりトレーニングしている動画を掲載。当時の体に青ざめている絵文字を付けつつ、「Ｎｏｗ１１８ｋｇ」とスッキリした写真を投稿した。現役時代のプロフィールでは１５４キロ。２０１０年に引退した。