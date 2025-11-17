2026年のW杯に向けた欧州予選が行われ、ノルウェー代表はサン・シーロでイタリア代表と対戦した。11分先制したのはこの日、勝利がマストのイタリア。20歳のフランチェスコ・ピーオ・エスポージトがゴールネットを揺らし、リードを得た。しかし、後半は完全にノルウェーペースに。63分にアントニオ・ヌサのゴールで同点に追いつくと、78分、79分に続けてアーリング・ハーランドがゴール。後半アディショナルタイムにはヨルゲン・ス