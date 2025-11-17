W杯予選最終節でアルメニア相手に9ゴールを決め、本戦出場を決めたポルトガル代表。各選手に得点が生まれ、PSGのジョアン・ネヴィスはハットトリックを達成している。ただ、そんな歓喜の瞬間にピッチ上にはチームのエースであるクリスティアーノ・ロナウドの姿はなかった。同選手は前節アイルランド戦での暴力行為により、1発退場となっており、アルメニア戦では出場停止となっていた。『Record』はこの退場により、今後3試合出場