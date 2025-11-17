ボートレース若松のミッドナイトボートレース「公営レーシングプレス杯」は17日、4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦9Rは3号艇の吉田俊彦が捲り差しで突き抜けて優勝戦進出一番乗り。一方で2着争いは大混戦となり1号艇の水摩敦、2号艇の浜田亜里砂、そして6号艇の西村豪洋（37＝愛知）で道中は接戦。結果的に西村が2周1マークを豪快に握って競り勝ち、2021年9月26