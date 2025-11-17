◆大相撲▽九州場所第９日（１７日、福岡国際センター）東前頭７枚目・美ノ海（木瀬）が西同９枚目・翔猿（追手風）を押し出し、５勝目を挙げて白星を先行させた。立ち合いで踏み込み、左は差せなかったが、右ではたいて体勢が崩れた瞬間を逃さず飛び込んだ。「（相手も姿勢が）低いので、圧力をかけてからと思っていた。（立ち合いで）ちゃんと当たれたかなと思う」と振り返った。沖縄県出身。九州場所は“ご当所”にあたる