日米通算１７０勝の松坂大輔氏（４５）と同１６５勝の和田毅氏（４４）が１７日、都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に登場し、“奇跡の松坂世代”をテーマに語り合い、観客からのリクエストに応えて自身が監督に就任したら誰をコーチにしたいかのプランを披露した。松坂氏は「藤川球児、平石洋介が監督はやってるしコーチ経験者も多い」と“松坂世代”の監督が誕生していることに触れ、「