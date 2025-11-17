青空にくっきりと映える雪化粧した北アルプス。17日の長野県白馬村は晴れて気温が上がり、日中の最高気温は19度と10月上旬並みとなりました。こうした中、慌ただしく作業をしていたのは村内のガソリンスタンドです。スタッフ「あした雪マークがちょっと大きくなってしまったので、それで急いで換える方がいるんと思うんですよね」午前中から続いていたタイヤ交換の依頼。 小谷村民「動けなくなっちゃうと何かあった時に困