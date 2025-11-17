三代目 J SOUL BROTHERS、ソロアーティスト活動を中心に、近年は俳優としても話題作への出演が相次いでいる岩田剛典が主演する映画『金髪』が、今週21日より全国公開される。岩田演じる主人公・市川の恋人・赤坂（門脇麦）の場面写真3点＆「おじさん注意喚起動画」2種が解禁となった。【動画】おじさん注意喚起動画『決戦は日曜日』の坂下雄一郎監督が自ら執筆したオリジナル脚本となる本作は、日本独特の校則、教師のブラック