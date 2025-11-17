高市総理の台湾有事をめぐる答弁に中国政府が反発を強めるなか、北京にある日本大使館は今夜、中国にいる日本人を対象に安全確保に努めるよう呼びかけるメールを出しました。具体的には「現地の習慣を尊重し、言動や態度に注意する」「多くの日本人が集まる場所は避ける」よう呼びかけています。日本大使館は「具体的な被害があったわけではないが、日中関係をめぐる報道が増えていることを踏まえて注意喚起した」としています。