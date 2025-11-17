サッカーの元スペイン代表MFイニエスタさんらが出場し、22日に埼玉スタジアムで開催する予定だったOB戦が中止となった。主催者が17日、発表した。準備が整わなかったとしている。スペイン1部の強豪バルセロナとレアル・マドリードの伝統の一戦「クラシコ」を再現し、元ポルトガル代表のフィーゴさんらも参加予定だった。チケットは全額を払い戻す。