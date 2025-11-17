アルゼンチンに勝利しポーズをとる選手ら＝大田区総合体育館東京デフリンピック第3日の17日、団体球技の1次リーグで、日本のバスケットボール男子が81―79でアルゼンチンに競り勝ち、今大会初勝利を挙げた。終了を告げるゴール支柱のLEDランプが光ると、観客が総立ちとなって選手をたたえた。世界ランキング19位の日本が5位のアルゼンチンを撃破。最終盤の79―79から勝ち越しのフリースロー2本を決めた主将の越前は「デフバス