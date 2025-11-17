ＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に勝男役で出演する竹内涼真が１７日、自身のＳＮＳで話題の「＃勝男服」を投稿。反響を呼んでいる。勝男は微妙にダサめの私服がチャーミング。肌着のようなＶネックの白Ｔシャツ？にグレーのスラックス姿で何度も外出しており、ネット上では「竹内涼真さんでないと着こなせない」「空港で人目をはばからず肌着で泣く勝男が何とも愛おしかった」「空港に肌着で来て許されるの竹内涼真