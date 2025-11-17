松任谷由実が40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』（11月18日発売）をひっさげ、全国ホールツアー＜THE WORMHOLE TOUR2025-26＞の初日公演を11月17日（月）東京・府中の森芸術劇場どり〜むホールよりスタートさせた。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆コンサート写真53年にわたりシーンの第一線を走り続ける松任谷由実が、「私のキャリアの最高傑作です！」とまで言い切った、最新アルバム『Wormho