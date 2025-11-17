「なぜかいつもモテてる」「彼氏が途切れない」--そんな恋愛上手な女性、あなたのまわりにいませんか？実は、恋がうまくいく人には“選ばれる理由”があるんです。そこで今回は、そんな恋愛偏差値が高い女性に共通して見られる「特徴」を紹介します。「自分の取説」を知っている女性は強い恋愛偏差値が高い女性ほど、自分の性格や思考パターンを理解しています。たとえば「落ち込みやすい」「寂しがり屋」といった弱点も、ちゃんと