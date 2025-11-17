彼のことがちゃんと好きで、誠実に向き合っているつもりなのに、なぜか彼に「都合のいい関係」として扱われてしまうことありませんか？実は、あなたが真剣なのかを、男性は態度や距離感で判断することが多いんです。そこで今回は、男性に「都合のいい関係」と見なされてしまう理由を紹介します。彼の都合に合わせすぎて、自分を後回しにしていない？彼に「仕事が忙しいから」「今は余裕がない」と言われると、つい我慢してしまう。