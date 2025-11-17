【北京＝中川孝之】在中国日本大使館は１７日夜、中国在住の日本人に対し、外出時などの安全対策に注意するよう呼びかける電子メールを一斉送信した。高市首相の台湾有事に関する国会答弁に中国が猛反発し、日中の緊張が高まっていることを受けた措置だ。大使館は、外出時は不審者の接近などに注意し、複数人で行動するなどして安全確保に努めるよう求めた。子ども連れの場合は特に十分な対策を取るよう促した。