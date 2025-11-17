寒さが増える季節、コーディネートはつい「防寒重視」になりがち。でも、レイヤード（重ね着）の仕方次第で、手持ちの服が見違えるほど今っぽくなるのがこの秋冬。とはいえ、ただ重ねるだけでは“もっさり感”や“おば見え”の原因にもなりかねません。ポイントは、素材や質感、シルエットに“抜け”をつくること。そこで今回は、大人世代の普段着に取り入れやすく、手持ち服が一気に今っぽくなる【レイヤードの正解アイテム】を紹