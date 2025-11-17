経済産業省は20日から、職員が国会や議員会館に移動する際に使う定期便について実証実験を始めます。実験に先立ち、赤沢経済産業相が試乗体験しました。経済産業省が自動運転のスタートアップ企業「ティアフォー」と実証実験するのは、東京・霞が関の経産省の庁舎から国会議事堂の周りを巡るおよそ3.5キロメートルのルートです。交通量が多い霞が関で、スムーズに自動運行ができるのか確認するものですが、今回は「ハンズオフ」と