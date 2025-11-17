女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王座戦（１７日、東京・後楽園ホール）は王者・岩谷麻優（３２）が、九州のＭＹＷＡＹ所属中学生ルチャドーラ・ＣｏＣｏ（１５）を下し、４度目の防衛に成功した。小４でトレーニングを始め２０２３年５月に１２歳でデビューしたＣｏＣｏに一騎打ちを要求され、この日初シングルで激突した。試合が始まると、お互いがスピーディーな攻防を展開。ＣｏＣｏにトペ・コンヒーロを