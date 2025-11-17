来週（2025年11月24日〜11月30日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月17日〜11月23日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では自分を変化させていきたいでしょう』｜総合運｜★☆☆☆☆自分の色々な知識や経験で沢山の人達を引っ張って行ってあげたいです。そ