◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）は圧倒的な相撲で全勝を守った。立ち合いで１６６キロの欧勝馬をもろ手で突くと、前に出てさらに突いて押し出した。わずか２秒１で初日から９連勝を決め、「厳しくいけた」とうなずいた。８日目は４１歳の幕内・玉鷲（片男波）に後退して辛勝しており「昨日命拾いした。切り替えて攻めた」。幕内後半戦の粂川審判長（元小結・琴稲妻）は「圧勝でし