星野書房は、アパート賃貸経営に関する実務知識を体系的にまとめた書籍『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』を2025年11月17日に発売しました。著者は、桂不動産の代表取締役である渡邉宗明氏。賃貸経営の全体像から入退去のポイント、リスク管理、出口戦略までを網羅した、経営者や次世代家主のための実践型バイブルです。 星野書房『経営者 資産家 二代目家主のための アパート賃貸経営塾』