歌手のhitomi（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。三男の七五三の写真を披露した。hitomiは和装の三男の横で、白いブラウスに黒のロングスカートと落ち着いたママコーデでほほ笑む姿を投稿。「七五三のお写真を撮りましたやんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」とつづった。hitomiは2014年に一般男性と再々婚。前夫との間に、08年12月に長女が誕生している。14年11月に長男、16年5月に次男、20年1月に三男を出