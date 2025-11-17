１０日、貴州省で建設が進む古牛河特大橋。（パノラマ写真、ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽11月17日】中国貴州省で貴州橋梁集団が建設を請け負う安盤高速道路（安順市−盤州市）の古牛河特大橋プロジェクトは、順調に進行中で、メインアーチの接合は年内を予定している。同特大橋は安盤高速道路建設の要となるプロジェクト。全長881.8メートルで、主橋は古牛河を横断し、谷底から橋面までの高さは約400