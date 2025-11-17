来月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が17日に都内で行われ、長野県代表・上田西の初戦の相手は滋賀県代表の水口高校に決まりました。抽選会は全国の予選を勝ち抜いた各都道府県の代表校のキャプテンと監督が集まって開かれました。2大会連続4回目の出場となる上田西は、宮川航汰キャプテンがくじを引きました。「上田西高校17番です」抽選の結果、初戦の相手は滋賀県代表の水口高校に