夫も妻も、そして子どもたちも家族の一員であると同時に、それぞれが自分の人生を生きる一人の人間でもある。好きなことをする権利はあるし、自分の人生を自分で決める権利もある。だが、あくまでも「家庭を形成する一人」であることとのバランスを考えた上で行動するべきだろう。一人で勝手なことばかりするなら、「結婚などしなければよかったのに」と言われかねない。【マンガ】「間違いでした…」夫の趣味に付き合ってみて気付