日本人3選手の活躍で、国内でも大きな注目を集めた米メジャーリーグのワールドシリーズは、ロサンゼルス・ドジャースがチーム史上初の2連覇を達成し、先発、リリーフとフル回転で活躍した山本由伸投手がシリーズMVPを獲得して幕を閉じました。シリーズで投打にわたる活躍を見せた大谷翔平選手も、3年連続4度目のシーズンMVP（最優秀選手賞）を獲得し、大谷フィーバーはまだまだ続きそうです。【写真】大谷選手は手が大きい？ いや