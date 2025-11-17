ロックバンド・RADWIMPSが16日、20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に参加するアーティスト・楽曲の全収録内容を明らかにしました。11月19日にリリースされる、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』。参加アーティストと楽曲が11月3日から1日1アーティストずつ発表され、16日に全ての参加アーティストと楽曲が公開されまし