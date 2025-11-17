高校生フィフティーン憧れの“花園”への出場をかけた全国高校ラグビーの県大会決勝が17日行われ、長崎北陽台と長崎北が対戦しました。 8年連続の優勝を目指すのは青のジャージ、長崎北陽台。 対する白と紺のジャージ、長崎北は、勝てば17年ぶりの花園出場となります。 前半は両チームともに堅い守りで相手の攻撃を阻み互いにトライを奪うことができない試合展開となります。