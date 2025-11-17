17日の帯広競馬2R「愛妻鼠杯ばんえいは爆発だ！」（7頭立て）で1番人気のヤマトオージョ（牝2、父キタノリュウキ）が1着。管理する西弘美師（66）は史上18人目（現役では15人目）のばんえい競馬通算1500勝（うち重賞8勝）を達成した。2010年4月24日の初出走から1万3242戦目での達成。西師は「特に気にしていたわけではなく、いつの間にか1500勝を達成しました。いつも応援してくださるファンの皆さまのおかげでもあり、感謝し