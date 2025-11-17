シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）が１７日、東京・府中の森芸術劇場どり〜むホールで全７２公演の全国ホールツアー「ＴＨＥＷＯＲＭＨＯＬＥＴＯＵＲ２０２５−２６」をスタートした。１８日に発売となる４０枚目のオリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」を携えてのコンサート。「ジャコビニ彗星の日」で幕を開けると、ＭＣで異なる時空や多次元をつなぐトンネル“ワームホール”