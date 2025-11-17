自民党の鈴木俊一幹事長は17日の記者会見で、次期衆院選広島3区に関し「基本的に（自民の）石橋林太郎衆院議員が立候補する方向だ」と述べた。同区は公明党の斉藤鉄夫代表の出身選挙区。石橋氏は比例中国ブロック選出で、自民は公認候補予定者となる支部長を選んでいない。公明との連立解消を受け、自民広島県連は石橋氏の支部長選任を求めている。鈴木氏は「公明との選挙協力がなくなった中、自民が候補者を出さないことはな