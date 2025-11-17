今年8月、新潟県燕市内の飲食店や長岡市内の駐車場で当時30代の女性に同意を得ることなくわいせつな行為をした疑いでブラジル人の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で燕市中諏訪に住む飲食業の男(53)です。男は8月3日、燕市内の飲食店や長岡市内の駐車場で当時30代女性に同意を得ることなく胸を揉んだりキスをするわいせつな行為をした疑いがもたれています。事件は被害関係者からの相談で